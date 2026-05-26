女子プロレスのスターダムは26日、後楽園ホールで「STARDOMinKORAKUEN2026May」を行った。第3試合の4WAYタッグ戦後、IWGP女子王者の朱里がマイクを持つ。「私はこのIWGPのベルトを懸けて戦い相手がいる。しかもさっきリングにいた人、山下りな」と山下りなを指名。山下がリングに戻ると「まさか断ることなんてないよな。ないよね。6月20日、代々木のビックマッチで私とタイトル戦どうでしょう」と挑戦者に指名した。山