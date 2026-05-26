news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「住宅火災 赤ちゃん取り残される警察官が緊迫救出劇」についてお伝えします。火災の通報を受け、現場へ駆けつける警察官。無線『子供も中にいます』警察官『なんてこった！』無線『取り残されているのは赤ちゃんです』アメリカ・ミシガン州で2階建ての住宅が燃え、母親と赤ちゃんが取り残されているというのです。警察官『母親はどこだ？』到着後すぐ、建物から燃え広がる炎を確認。