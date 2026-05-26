元日本テレビアナウンサーでフリーの岩田絵里奈（30）が26日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）にゲスト出演し、芸能活動を開始した意外な理由を明かした。慶大卒業後、18年に日テレに入社。しかし、その前にも大手事務所に所属し、タレント活動をしていたことがある。そのきっかけになる“事件”が、中2のころに起きた。「私、帰宅部だったんですけど、夏休みにあまりにも暇すぎて、ガラケーでパ