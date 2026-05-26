第79回カンヌ映画祭（フランス）でカンヌプレミア部門に出品された、本木雅弘（60）の主演映画「黒牢城」（黒沢清監督、6月19日公開）の凱旋（がいせん）イベントとなるジャパンプレミア・レッドカーペットセレモニーが26日、都内で開かれた。本木が演じた荒木村重の妻千代保を演じた吉高由里子（37）は、集まった400人の観客から「かわいい〜」と大歓声を浴びると「うれしいっ！うれしいよ！」と大喜び。その流れで「日本で初