3月から一部区間で運転を見合わせていたJR高山線が、5月30日から再開する見込みです。JR高山線の杉原(飛騨市)－猪谷(富山県)間では、宮川をまたぐ橋梁の橋脚周りの地盤が川の流れで削られ、安定性が低下しているとして、3月18日から運転を見合わせていました。JR東海によりますと、橋の根元となる部分を固めるといった復旧作業を進めたことで安全が確保されたとして、5月30日の始発から運転を再開する見込みが立ったと