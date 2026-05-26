【その他の画像・動画等を元記事で観る】ソニー・ミュージックアーティスツ所属の声優アーティストのペイトン尚未が、7月1日に1st Album『らしさ』を発売することを発表した。併せて、店舗別イベントの開催も決定したことを明らかにした。7月1日に発売する、1st Album『らしさ』はペイトン尚未自身初のフルアルバム。疾走感溢れるリード曲「らしくあれ」をはじめとした新曲5曲に加え、これまでにリリースしたシングルのリード曲や