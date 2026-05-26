鹿児島市のマンションの自室に火をつけたとして、放火の罪に問われている男に対し、検察は26日、拘禁6年を求刑しました。 現住建造物等放火の罪に問われているのは、住所不定・無職の末川廣哲被告(71)です。 起訴状などによりますと、末川被告は去年10月、当時住んでいた鹿児島市にあるマンションの部屋で、毛布や布団などにガソリンをまいて火をつけ、焼いたとされています。けが人はいませんでした。 鹿児島地裁できょう26