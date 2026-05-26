梅雨前線の影響で、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、あす27日未明から線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。 大山気象予報士の解説です。 26日午後6時頃の種子島・西之表市の様子をご覧ください。この時間も雨が降っています。 27日未明から夕方にかけて、線状降水帯が発生するおそれがあります。 では、27日朝の予想天気図をご覧ください。 梅雨前線が奄美地方付近から九州南部付近