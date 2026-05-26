客や利用者から過剰なクレームや不当な言いがかりを受け、労働者や企業が損害を受けるカスタマーハラスメント、いわゆる「カスハラ」。 人格を否定するような「土下座の要求」や、大きな声をあげる「威圧的な言動」がカスハラにあたるとされています。 この「カスハラ」対策を話し合う会議が、鹿児島市できょう26日、初めて開かれました。 会議は県内企業へのカスハラ対策を推進するため、県が初めて開いたもの