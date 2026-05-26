私的整理の一種「事業再生ADR」による経営再建を目指す山形屋。昨年度、事業全体の儲けを示す経常損益は、6年連続の赤字だったことが分かりました。 山形屋はきょう26日、定時株主総会を開き、昨年度の決算を報告しました。 3年前に変更した会計基準による売上高は前の年度から7.5パーセント減った148億4238万円でした。 売上高は前の年度を下回ったものの、業務のデジタル化によるコスト削減などで、本業の儲けを示す