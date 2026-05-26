【モデルプレス＝2026/05/26】Snow Manの宮舘涼太が5月26日、都内にて行われた映画「黒牢城」（6月19日公開）のジャパンプレミアに出席。第79回カンヌ国際映画祭を振り返った。【写真】本木雅弘、スノメンバーと華麗なターン披露◆宮舘涼太、華麗なターン披露本木雅弘が主演を務める映画「黒牢城」（6月19日公開）が、第79回カンヌ国際映画祭「カンヌ・プレミア」部門に選出され、現地時間5月19日夜、宮舘は、本木、菅田将暉、青木