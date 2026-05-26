約2年ぶりとなるソロ公演を5月29日に東京カナデビアホール、6月13日に大阪NHKホールにて開催するBIMが、過去にリリースしてきた楽曲達の再構築作品集『Be:』を5月27日にリリースする。「Intelligent Bad Bwoy ?」は、Watson、仙人掌が新たなバースを吹き込み世界観をアップデート。ライブでも定番の楽曲「Veranda」は、リミキサーにtofubeatsを迎えてアーバンな仕上がりとなっている。ガーナのプロデューサーBlaccによる「One Love