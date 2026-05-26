秋田朝日放送 サッカーＪ２ブラウブリッツ秋田の本拠地となる新たなスタジアムの整備に関する秋田県と秋田市、ブラウブリッツ秋田による３者協議が２６日行われ、費用負担について民間資金と県と市の割合を「２対１対１」とすることで合意しました。 ２６日の会合では、スタジアムの整備費用や施設の規模、費用の負担割合などについておよそ１時間にわたって話し合われました。会合は冒頭をのぞいて非公開とされま