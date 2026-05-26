秋田朝日放送 来シーズンからチームの拠点を秋田に移すバレーボール女子のアランマーレ山形が２６日、新たに「アランマーレ秋田庄内」として活動していくことを発表しました。 「アランマーレ秋田庄内」は、２０１５年にアランマーレ山形として山形県酒田市に設立され、来シーズンから秋田を拠点に戦います。 ２６日、秋田県庁で開かれた記者会見では、ヘッドコ