秋田朝日放送 サッカーＪリーグは２６日、ブラウブリッツ秋田に８月から始まる来シーズンのＪ１クラブライセンスが交付されることを発表しました。新スタジアム整備の協議について、去年から一定の進捗が認められたことが交付の理由です。ただ、現在のホームであるソユースタジアムがトイレの数や屋根の施設基準を満たしていないことから去年同様、改善に向けた制裁が課されました。 今後