秋田朝日放送 ２０２５年度の大雪による秋田県内の農業被害額が１７億７０００万円に上ることが明らかになりました。 秋田県は２６日の県政協議会で被害の概要などについて議会側に説明しました。県によりますと、２５年度の大雪による県内の農業被害額は１７億７０００万円です。最も額が大きいのはハウスなど施設の被害で１５億円、次いで樹木の被害が２億６０００万円となっています。 秋田県は、被害が大きい鹿角市