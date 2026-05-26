秋田朝日放送 日本海中部地震の津波で児童が亡くなった旧合川南小学校の歴史を受け継ぐ北秋田市の小学校では２６日、大きな地震を想定した避難訓練が行われました。 ２６日の避難訓練は、大規模な地震に伴い家庭科室で火災が起きた想定で行われました。旧合川南小学校など４つの小学校が統合して出来た合川小学校では、日本海中部地震が起きた５月に毎年、避難訓練を行っています。「おさない、かけない、喋らない、そし