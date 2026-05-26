女優の佐々木希が２６日までに自身のＳＮＳを更新。幼少期の写真を公開し話題になっている。ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗が主演する７月期の日本テレビ系「告白―２５年目の秘密―」（土曜・後９時）にヒロインの秘書役で出演する佐々木。インスタグラムに「『告白−２５年目の秘密−』日本テレビ系７月期土曜ドラマ（毎週土曜よる９：００〜９：５４放送）出演することになりました」とつづり、ドラマ出演を報告。「この夏は是