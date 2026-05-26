中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月26日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は26日の記者会見で、日本の官房長官がこのほど、「専守防衛」は不変で、日本の「新型軍国主義」に関する中国の主張は全く当たらないと述べたことに対し、言行が一致しなければ、国際社会が抱く日本の「再軍事化」への懸念を解消できないと強調した。毛氏は次のように述べた。日本政府はここ数年、防衛費の持続的拡充、殺傷