◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２６日・東京ドーム）巨人・則本昂大投手が４回６安打７失点でＫＯされた。移籍後６試合目の先発で５四死球と苦しみ、最後までリズムをつかめなかった。スポーツ報知評論家の高橋由伸氏はいまだ勝ち星のないベテラン右腕を分析した。＊＊＊＊＊何度も対戦した相手だから、データはたくさんあったと思う。則本は初回から変化球を多めに配球した。初回、４番・栗原には全