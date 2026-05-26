プロ野球巨人の山口寿一オーナーが26日、阿部慎之助監督が暴行容疑で逮捕されたことを受け、東京都内の読売新聞東京本社で取材に応じ「重大な不祥事を起こし、ファンの皆さま、全てのプロ野球関係者の皆さまに深くおわびを申し上げます」と謝罪した。阿部前監督と面会し「監督の暴力は非常に重い出来事」と辞任の申し出を受理。今後は橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務める。同オーナーは「（前監督が）数カ月休ん