俳優・剛力彩芽（33）の雰囲気が一変した最新ショットに多くの反響が寄せられている。【映像】剛力彩芽、雰囲気変わり過ぎてると話題の“激変”ショット（別カット）これまでもInstagramで、「雰囲気、変わり過ぎてる〜」「もはや別人でしょう！」などのコメントが寄せられた金髪イメチェンショットや、背中を大胆に見せたセクシーなドレス姿などを投稿してきた剛力。“雰囲気一変”ショットに反響5月24日には、出