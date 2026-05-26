第79回カンヌ映画祭（フランス）でカンヌプレミア部門に出品された、本木雅弘（60）の主演映画「黒牢城」（黒沢清監督、6月19日公開）の凱旋（がいせん）イベントとなるジャパンプレミア・レッドカーペットセレモニーが26日、都内で開かれた。トークの中で、Snow Man宮舘涼太（33）がカンヌ映画祭のレッドカーペットで披露したターンを、本木と2人そろって壇上で回る、サプライズパフォーマンスで会場を沸かせた。カンヌ映画祭に関