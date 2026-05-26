早くも夏の味覚の話題です。県内で最も早く出荷される枝豆「弥彦むすめ」。地元の子どもたちにおいしさの秘密を知ってもらおうと出前授業が行われました。どっさり実った夏の味覚。弥彦村の特産品で県内で最も早く出荷される枝豆「弥彦むすめ」です。弥彦小学校の3年生に向けてJAなどによる出前授業が行われました。弥彦むすめは、5月上旬から出荷が始まり、今がまさに旬。その特徴は豆をもぎ取らず枝に付いたまま販売されること。