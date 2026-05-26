中部電力による浜岡原発のデータ不正問題。第三者委員会による調査結果が、早ければ夏ごろに報告される見通しです。浜岡原発の再稼働審査を巡り、今年1月、中部電力は想定される地震の揺れを意図的に小さく見せていた疑いが発覚し、国の原子力規制委員会が調査を行っています。また、中部電力も外部の弁護士で構成する第三者委員会を設置して調査を進めています。林欣吾社長：「結果の報告が株主総会後になると伝えら