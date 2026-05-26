岡山映像ライブラリーセンターに保管されている懐かしい映像をご覧いただく「あの日見た風景」です。今回は、いろいろな時代の5月のニュースを中心に振り返ります。 【写真を見る】【懐かしい映像】2012年 これを無料でまるごとプレゼント？2005年 謎の浮遊物が市内上空を漂う その正体は？1997年 ガソリンスタンドに住みついた動物が人気者に【岡山】 ファンも驚愕大きすぎる無料のプレゼントとは 2