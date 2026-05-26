5月11日よりABEMAにて放送中の恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。ラヨーン編』（以下：今日好き）。現役高校生たちが2泊3日の修学旅行に飛び出し、運命の恋を見つける同番組には、時に甘酸っぱく、思わず胸がキュンとするような青春と恋模様が溢れんばかりに詰まっている。 （関連：【画像あり】盛大にやらかしたこうのすけ（江畑皇之介）を笑い飛ばした関西女子・ゆうか（森口優花）） 以下より、