（ワシントン中央社）米国の首都ワシントンで25日、戦没将兵記念日（メモリアルデー）のパレードが行われ、兪大㵢（ゆだいらい）駐米代表（大使に相当）が出席した。第2次世界大戦時に米国や英国などと同じ連合国の一員だったことから、パレードでは中華民国の国旗も登場した。パレードは米国在郷軍人会（AVC）の主催で、多くの米軍関係者の姿があった。華僑関連業務を担当する僑務委員会の徐佳青（じょかせい）委員長（閣僚