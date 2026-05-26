北中米ワールドカップの初戦で日本代表と戦うオランダ代表にとって良いニュースだ。コリンチャンスに所属するオランダ代表メンフィス・デパイが、現地５月25日に行なわれたアトレチコ・ミネイロ戦に後半途中から出場。戦列復帰を果たし、約30分間プレーしたのだ。32歳のストライカーは３月22日のフラメンゴ戦で右足を負傷。以降は欠場が続いており、来月開幕する北中米W杯に間に合うかが不安視されていた。 これを受