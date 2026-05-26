老いに直面したとき、多くの人は「衰え」や「終わり」を意識してしまう。しかし、古代中国の思想家・孔子は、人生の後半をまったく異なる視点で捉えていたという。『論語』に記された孔子自身の言葉を手がかりに、老いと向き合い、年齢を重ねることの意味を読み解く。※本稿は、文芸翻訳家の伏 怡琳『困ったときは中国古典に聞いてみる』（アルク）の一部を抜粋・編集したものです。人生の行き着く先老いは“恥”なのか？【お悩み