持ち味は俊足を活かした突破と試合終盤まで落ちない運動量の多さ。読売クラブの系統を受け継ぐ技巧派が数多く揃う東京ヴェルディユースにおいて、走力が魅力のMF木下晴天（３年）は異色と言える存在だ。ただ、ほかの選手との違いが、チームの大きな大きな武器になっているのは間違いない。今年の東京Vユースは中央に主将のMF下吉洸平（３年）、MF若月蓮（２年）といった技術力の高い選手を配置。彼らが作ったタメから推進力の