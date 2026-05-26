世界中で「アンチドーピング」が叫ばれるなか、ドーピングを容認する異例のスポーツ大会『エンハンスト・ゲームズ』が5月23日（日本時間24日）、米ネバダ州ラスベガスで開催された。この大会には、陸上の世界選手権王者や競泳の世界記録保持者など42選手が参加する予定となっている。今大会は、トランプ米政権に近い投資家が支援したことでも注目されているが、禁止薬物の使用など、選手の健康面では多くの懸念材料が指摘され