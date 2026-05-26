5月23日、俳優の有村架純が、都内で開催されたイベント「クランチロール・アニメアワード2026」にプレゼンターとして出演した。このとき彼女が着ていたドレスに、違和感を指摘する声が一部であがっている。オレンジカーペットレセプションに登場した有村は、深いボルドー色のロングドレス姿。肩や鎖骨があらわになるオフショルのデザインで、上半身はゆったり、下半身は透け感のあるドレープのきいたシルエットに仕上がってい