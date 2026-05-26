5月26日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充／変更――――――――――― メディアスホールディングス [東証Ｐ]決算月【6月】5/26発表 「社会貢献（国境なき医師団への寄付）」を廃止。QUOカードの贈呈のみとする。 メタプラネット [東証Ｓ]決算月【12月】5/26発表 株主優待プログラムの提携先に、ビ