北海道江別市のパキスタン人が経営する自動車解体会社で事務所兼住宅に放火しようとしたとして、千歳市の37歳の男が逮捕されました。現住建造物等放火未遂の疑いで逮捕されたのは、千歳市の農業・石井遼太郎容疑者（37）です。石井容疑者は2026年2月23日午前1時ごろ、江別市角山のパキスタン人が経営する自動車解体会社で事務所兼住宅に放火しようとした疑いがもたれています。警察によりますと、外壁の一部が焦げたものの建物への