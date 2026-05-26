中東情勢を受け、7月の電気料金も値上げか。 【写真を見る】7月以降の電気料金 値上げの可能性｢高い｣ 8～10月は政府の“補助金”で負担軽減に期待 中部電力 （中部電力 林欣吾社長 26日午後4時ごろ）「2月から（中東情勢が悪化し）4か月経つ。長期化で具体的な影響は出ている」 中部電力の林欣吾社長は26日の会見でこのように述べ、中東情勢の影響で、6月請求分の電気料金を、一般的な家庭の平均で、前の月よりも24円値上