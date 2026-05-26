中国・陝西省で夫が妻を殴打して気を失わせた後、崖（土崖）から落として死亡させる事件があった。中国メディアの大象新聞が25日付で報じた。報道によると、事件が起きたのは同省咸陽市永寿県。被害女性・苗苗（ミャオミャオ）さんは2024年12月24日、夫の張（ジャン）被告に殺害された。その13日前には、苗苗さんが起こした離婚訴訟が地元の裁判所から棄却されたばかりだった。起訴状によると、張被告は事件当日、西安市内の苗苗さ