ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）の5月25日の発表によると、2025年12月31日時点の国連平和維持活動（PKO）要員は、前年同期比17％減少して7万8633人となり、2016年と比べると49％減少しました。 2025年には世界34カ国・地域で58件のPKO活動が実施され、前年と比べると3件減りました。 深刻な資金不足が、PKO要員が大幅に減少している要因の一つとみられています。（提供/CGTN Japanese）