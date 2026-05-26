女子プロレスのスターダムは26日、後楽園ホールで「STARDOMinKORAKUEN2026May」を行った。第1試合にはワールド・オブ・スターダム王者の玖麗さやかとなつぽいが組んで鉄アキラ、6月20日の代々木大会で玖麗に挑戦する鈴季すず組が対戦した。鈴季は玖麗の髪を引っ張っての放り投げから背中に蹴りを見せるなど意識する。5分すぎ、再び玖麗と鈴季が対峙（たいじ）。玖麗のドロップキック、エルボーの連打。体格差のある鈴