ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」にて、新番組「浜田ウタ功」が6月17日に配信開始される。浜田雅功が「普段カラオケでよく歌う曲」のアーティストを直々に招き、トークとカラオケを楽しむ番組。第1回のゲストには、シンガー・ソングライターの山本彩が登場。AKB48のヒット曲「365日の紙飛行機」を2人で熱唱する。いざイントロが流れると、浜田が「カメ