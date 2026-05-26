最近、スーパーでバナナの特売を見かける方も多いのではないでしょうか？実はバナナは今、5月が狙い目なんだそうです。きょう、都内のスーパー。そこには…記者「バナナがずらりと並んでいます」フィリピン産のバナナなどが広いスペースで大展開されています！30代「上の子がバナナが好きなので。栄養補給にいいですよね、私も一緒に食べます」60代「毎日食べます。ヨーグルトと一緒に」こちらのスーパーではバナナは春から初夏に