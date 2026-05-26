俳優の比嘉愛未さん（39）が、7月スタートの新水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（よる10時放送）に主演することが発表され、自慢できる自身の意外な特技を明かしました。比嘉さんは、「今まで演じたことない産婦人科医ということで、本当に楽しみでしたし、純粋にうれしかったです」と話しました。ドラマは、華やかなセレブ病院を舞台に、行き場を失ったワケあり妊婦と赤ちゃんの命を救うために奮闘するチームの姿を