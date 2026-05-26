女子プロレスのスターダムは26日、後楽園ホールで「STARDOMinKORAKUEN2026May」を行った。玖麗さやかの持つワールド・オブ・スターダム選手権に挑戦した伊藤麻希は古沢稀杏と組んで“減給コンビ”梨杏、月山和香組と対戦した。5分すぎ、序盤こそ調子が上がらなかった伊藤は古沢との連携を見せるも、勝負に出たところで古沢が伊藤にネックブリーカーを誤爆。9分17秒、月山がそのままオースイスープレックスホールドで勝