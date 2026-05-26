バンダイスピリッツは、『おジャ魔女どれみ』より「おジャ魔女どれみ コレクションカードセット」(3,850円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて7月2日23時まで予約受付、2026年9月発送予定。『おジャ魔女どれみ』シリーズから、台紙付きカード冊子が登場。イラストは全種本商品オリジナルの描きおろしイラストとなっている。カードは全種ホロカードで、一部カードは金色箔入りの豪華仕様