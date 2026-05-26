『猫風邪』にかかると表れる症状 1.くしゃみや鼻水が続く 猫風邪で特によく見られるのが、くしゃみや鼻水です。まるで人が風邪をひいたときのような症状ですが、猫の場合は鼻づまりによって食欲まで落ちやすい点に注意が必要になります。 最初は「1回だけのくしゃみ」程度でも、何度も繰り返したり、透明だった鼻水が黄色っぽくなったりした場合は要注意です。 猫は嗅覚で食欲を感じる動物なので、鼻が詰まる