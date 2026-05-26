今回は筆者の知人のエピソードをご紹介します。母の助言を無視し、自分の夢ではなくプライベートの充実を求めて就職先を決めた彼女。しかし、理想と現実のズレに葛藤し、挫折。そんなとき、母の言葉が今度こそ胸に刺さり、自分の本音と向き合いました。 夢と現実