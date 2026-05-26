元俳優の北条隆博(ほうじょう・たかひろ)が25日、自身のX(旧ツイッター)を更新。俳優復帰を目指すことをを宣言した。 【写真】本当に40歳!?爆イケすぎる北条隆博の近影 北条は2004年に特撮作品「仮面ライダー剣」で上城睦月/仮面ライダーレンゲル役を演じ、一躍人気を集めた。そのほかにもドラマ「がんばっていきまっしょい」、「ライフ～壮絶なイジメと闘う少女の物語～」などに出演していた