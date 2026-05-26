2009年のNHK連続テレビ小説「ウェルかめ」のヒロインなどで知られる女優の倉科カナが25日、自身のインスタグラムを更新。24日に東京競馬場で行われたオークス・GIを振り返った。 【写真】背中の美しさも際立つ大胆ドレスが魅力的 「思い出の写真と共に」と書き出し、「JRA第87回オークスでプレゼンターを務めさせて頂きました」と投稿。「オークスは“特別な舞台”という印象があったんだけど、、実