お笑いコンビ・ダウンタウンが出演しているインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」で、浜田雅功が登場する新番組「浜田ウタ功」が６月１７日から配信されることが２６日、発表された。浜田が「普段カラオケでよく歌う曲」のアーティストを直々に招き、トークとカラオケを楽しむ新番組だ。記念すべき初回のゲストには、シンガーソングライターの山本彩が登場。ＡＫＢ４８の国民的ヒット曲「３