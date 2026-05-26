◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２６日、栗東トレセン皐月賞１０着から巻き返しを期すマテンロウゲイル（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父エピファネイア）は坂路をキャンター調整。野中調教師は「馬体はもう出来ていて、（２４日の）日曜追いの時点で、皐月賞の時より心臓とかが良くなっていた。今までで一番くらい（の出来）」と納得の表情を浮かべた。前走はスタートで後